Calciomercato Roma: i giallorossi su Bonaventura, ma ancora nessuna offerta

Non è un segreto che alla Roma piace Jack Bonaventura. Un corteggiamento iniziato lo scorso gennaio quando il Milan aveva comunicato al calciatore che non gli avrebbe rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno. Come riferisce l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i giallorossi continuano a manifestare il proprio interesse per il 5 rossonero, ma fin qui non è stata formalizzata ancora alcuna offerta, diversamente da quanto fatto trapelare nei giorni scorsi. Tra i motivi l'emergenza coronavirus e lo stallo che c'è nella trattativa per il passaggio societario da Pallotta a Friedkin. È per questo che Atalanta e Torino, anche loro sulle tracce di Bonaventura, non desistono e continuano a sperare.

(alfredopedulla.com)

