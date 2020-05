Calciomercato Roma: per Bonaventura possibile biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni netti a stagione

Tra le varie possibilità che gli sono state proposte, ovvero Roma, Atalanta, Torino e Fiorentina, alla fine Giacomo Bonaventura, che a fine stagione si svincolerà dal Milan a parametro zero, sembrerebbe aver scelto proprio i giallorossi. Come riferisce il quotidiano sportivo, se l'accordo verrà finalizzato il classe 1989 marchigiano firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno (forse vincolata alle presenze) a circa 2 milioni netti a stagione. Jack Bonaventura si è ormai messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano rallentato, tuttavia la Roma, probabilmente scottata da errori di valutazioni del passato, sottoporrà il giocatore a una serie di test prima di concludere l'operazione.

(corsport)