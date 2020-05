LIVE - Coronavirus, Udinese: giocatori e staff negativi ai test, al via le sedute collettive. Klopp: "Nessuno dei miei è obbligato ad allenarsi". Portogallo: il 3 giugno riparte il campionato

Sarà il 28 maggio la data cruciale per conoscere il destino della Serie A, mentre ieri è stato pubblicato il protocollo definitivo per il via libera agli allenamenti collettivi. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo del calcio:

LIVE

13.15 - "Ho detto ai 'miei' calciatori che erano liberi di scegliere, prima di ricominciare ad allenarsi a piccoli gruppi. Ho ricordato loro che, pur avendo un contratto di lavoro con il club, erano sul campo per una libera scelta, nessuno li aveva costretti. Ho detto loro che non obbligavo nessuno allenarsi e che, nel caso in cui avessero scelto di non farlo, non avrebbero ricevute multe, né provvedimenti disciplinari. Avrei rispetto la loro decisione al 100%". Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni dell'emittente televisiva, ha raccontato i primi giorni di allenamenti a gruppi di cinque. "Comunque, il primo giorno è stato belli ritrovarli. Sono rimasti fermi per oltre due mesi, ma da loro ho ricevuto impressioni positive".

(Sky Sports)

12.50 - Altri due calciatori del Watford sono in isolamento domiciliare dopo essere stati a stretto contatto con alcune persone che, dopo il test, sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato l'allenatore Nigel Pearson: «Ci siamo assicurati che le persone trovate positive stiano bene, così come le loro famiglie. Inoltre abbiamo avuto un altro paio di persone che sono state isolate, nonostante siano risultate negative, poiché sono state a contatto con almeno uno dei tre positivi». Altri tre tesserati del Watford erano risultati positivi al coronavirus: il calciatore Adrian Mariappa e due componenti dello staff. Pochi giorni fa il capitano Troy Deeney aveva detto di non volersi allenare, «basta una persona infetta all'interno del gruppo: mio figlio di 5 mesi ha difficoltà respiratorie e non voglio metterlo in pericolo».

(Sky Sports UK)

12.35 - "L'Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle norme del protocollo approvato ieri dalle autorità competenti, da questo pomeriggio ricominceranno le sedute di allenamento collettive. Negativi tutti i test molecolari effettuati su giocatori e staff", così annuncia su Twitter il club di Pozzo.

12.00 - Anche il calcio portoghese compie un passo avanti, oltre il coronavirus e così domenica 3 giugno si ricomincia a giocare. Due le partite in programma fra le quali spicca la sfida fra il Famalicao e il Porto. Entrambe le partite, così come tutte le altre si giocheranno a porte chiuse. In classifica, al momento dello stop a causa della pandemia il 12 marzo scorso, risultava capolista il Porto, seguito dal Benfica a un punto di distanza. La Lega calcio ha stilato il calendario per 9 delle dieci partite ancora da giocare per portare a termine il torneo, la cui conclusione è prevista il 21 luglio, riservandosi di indicare data e ora dell'ultima partita per poter fare in modo che le squadre con interessi di classifica possano giocare simultaneamente.