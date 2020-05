Nuovo protocollo: nodo quarantena per ogni congelato

Figc e Lega stanno definendo il protocollo delle linee guida per la ripresa del campionato che lunedì sarà inviato al ministero dello Sport. La speranza è che che il 28 maggio si possa decidere. Il rischio però è quello di fare le cose troppo di corsa. Se il problema numero uno è quello della quarantena automatica per la squadra in caso di positività, riesce difficile pensare che il Cts possa cambiare orientamento solo dopo qualche giorno: ecco perchè Lega e federazione stanno pensando di non chiedere un protocollo "più morbido" rispetto al resto del Paese (come inizialmente si era anche pensato di fare). Inoltre la Federcalcio dovrà perfezionare il piano B, quello dei playoff e dei playout, anche se l’obiettivo resta sempre quello di giocare tutte le partite che mancano, partendo il 13 o il 20 giugno.

(Gasport)