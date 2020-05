Calciomercato, Gotze in estate via dal Borussia Dortmund. Il ds Zorc: "Decisione presa insieme"

SKY SPORT DEUTSCHLAND - Mario Gotze, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, a fine stagione lascerà il Borussia Dortmund. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo del club giallonero Michael Zorc ai microfoni dell'emittente satellitare tedesca: "Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate". Il nome dell'attaccante classe 1992 più volte è stato accostato alla Roma e, dopo le dichiarazioni di Zorc, non è escluso che Petrachi possa provare l'affondo. Tuttavia il problema è quello dell'alto ingaggio che percepisce il giocatore, 8 milioni a stagione, una cifra insopportabile per le casse giallorosse. Su Gotze è da registrare anche l'interesse di Bayer Leverkusen, Lazio e Milan.