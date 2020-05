Calciomercato, dall'Inghilterra: Vertonghen non trova l’intesa per il rinnovo e si allontana sempre più dal Tottenham

Si fa sempre più concreta la possibilità per Jan Vertonghen di lasciare il Tottenham la prossima estate. Come riferisce il portale sportivo inglese, gli Spurs non sarebbero intenzionati ad accettare le richieste del difensore belga che vorrebbe prolungare il suo attuale contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, di altri due anni mantenendo lo stesso stipendio che percepisce adesso (ovvero £ 70.000 a settimana). Il tecnico José Mourinho spera comunque di poter contare su Vertonghen per le ultime 9 partite rimanenti alla fine del campionato, ma questo vorrebbe dire firmare un nuovo accordo di breve termine per poter giocare oltre il 30 giugno. Le parti continueranno a trattare fino al 23 giugno, termine ultimo in cui club e giocatori possono negoziare per concordare le estensioni. Intanto la Roma, l'Inter e anche l'Ajax (in tal caso si tratterebbe di un ritorno) tengono d'occhio la situazione.

(espn.co.uk)

