Da Pedro a Vertonghen. La Premier nel mirino

La Roma guarda in Premier League e alcune idee di mercato si sono già trasformate in approcci o trattative, anche grazie all'intermediazione di Franco Baldini. Il pezzo forte su cui il club giallorosso sta lavorando è Pedro, che piace tanto a Fonseca. Lo spagnolo, in scadenza, al Chelsea guadagna oltre 5 milioni di euro e vorrebbe restare su questa cifra. Nel mirino anche Moise Kean, la cui unica controindicazione è il carattere: Raiola, procuratore dell'attaccante in forza all'Everton, sta lavorando ad un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20-22 milioni.

Capitolo difesa: la Roma è convinta di riuscire a trattenere Smalling (il Manchester United chiede 20 milioni di sterline). La principale alternativa è Vertonghen, centrale belga in scadenza col Tottenham, che guadagna 3 milioni più bonus e piace anche all'Atletico Madrid. Dejan Lovren del Liverpool, invece, piace a Baldini, ma non convince Fonseca e Petrachi.

(Gasport)