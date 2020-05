Si torna a Trigoria per le prime visite mediche. La Roma dona 32 mila mascherine alla città, Fienga: "Abbiamo cercato di aiutare tutti"

Si ricomincia, anche se solo per le visite mediche. Nella giornata di oggi alcuni giocatori, fra cui Pau Lopez e Dzeko, sono tornati al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per effettuare i test scaglionati annunciati nella giornata di ieri.

Nel frattempo continua l'impegno della Roma nel sociale: sempre in data odierna il club ha dato il via alla consegna di ben 32 mila mascherine alla città. Per l'occasione è intervenuto direttamente il CEO del club, Guido Fienga, che si è detto orgoglioso di poter aiutare non solo i tifosi giallorossi ma tutti i cittadini.

Novità anche sul fronte mercato: si raffredda la pista Mertens, dato ad un passo dal Milan, mentre si torna a parlare di Boga e Kean.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TRIGORIA: VISITE PER PAU LOPEZ, DZEKO, MIRANTE E FUZATO AL 'FULVIO BERNARDINI' (FOTO E VIDEO)

LIVE - VISITE MEDICHE A TRIGORIA PER LA ROMA, SLITTA LA RIPRESA PER L'INTER. CAIRO: "NON SO SE IL CAMPIONATO RIPARTIRA'. FONDAMENTALE IL PROTOCOLLO". GERMANIA: 10 GIOCATORI POSITIVI TRA PRIMA E SECONDA DIVISIONE. BELGIO: NUOVO RINVIO DELLA DECISIONE

CALCIOMERCATO ROMA, LE MOSSE DI RAIOLA: KEAN VERSO L'ITALIA, KLUIVERT PUO' PARTIRE

CORONAVIRUS: LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLO SPORT PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

FLORENZI: "CON TOTTI E DE ROSSI RAPPORTO UNICO, MI HANNO INSEGNATO LA ROMA. FONSECA UOMO E PERSONA TOP"

LR24 - SE AL CALCIO CADE LA MASCHERINA

CALCIOMERCATO ROMA: ASSE CON IL CHELSEA PER BOGA

CALCIOMERCATO ROMA: PER LA FASCIA SINISTRA OCCHI PUNTATI SU ACUNA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL MILAN PIOMBA SU MERTENS. POSSIBILE ANNUNCIO DELL'INTESA GIA' NELLA PROSSIMA SETTIMANA

CORONAVIRUS, L'AS ROMA DONA 32 MILA MASCHERINE ALLA CITTA'. FIENGA: "ABBIAMO CERCATO DI AIUTARE TUTTI I CITTADINI". RAGGI: "UN PLAUSO ALLA SOCIETA', PRESENTE NEL MOMENTO DEL BISOGNO"

FOTO - AS ROMA: ANTICIPAZIONI SUL KIT PREPARTITA PER LA STAGIONE 2020/2021

LR24