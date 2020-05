Florenzi: "Con Totti e De Rossi rapporto unico, mi hanno insegnato la Roma. Fonseca uomo e persona top" (VIDEO)

In un'intervista su Twitter con il digital entrepreneur Marco Montemagno, Alessandro Florenzi ha parlato della sua esperienza al Valencia, club in cui è prestito dalla Roma: "Ho fatto poche partite qui, sembra un calcio più aperto e meno tattico rispetto a quello italiano. Le squadre spagnole sono propense all'attacco e molto preparate. A Roma la passione per il calcio che è parte integrante, come c'è a Buenos Aires per il Boca Juniors, qui ho trovato meno passione e più libertà. Roma vive per il calcio".

Su Totti e De Rossi: "A noi bastava uno sguardo a far capire agli altri quanto per noi contasse la maglia o una partita, eravamo posseduti, succedeva ogni domenica. Difendere la maglia della propria città è un grande orgoglio e una grande responsabilità. Hai sempre gli occhi puntati, ma è una bella responsabilità. Ho un rapporto unico, con Daniele e Francesco ci sentiamo spesso. Mi hanno scritto e chiamato sempre quando sono andato via, sono legato a loro a vita, sono stati il mio cammino. Devo a loro come mi sono formato come uomo e calciatore, mi hanno insegnato la strada del romanismo e la Roma, posso solo ringraziarli a vita".

Sulle differenze tra i centri sportivi tra Roma e Valencia: "A Roma c'erano dei campi che secondo me non erano adeguati, ora stanno facendo dei lavori e stanno migliorando. A Valencia, invece, tutto bene". "Io inizio alle 8 di mattina e finisco alle 11 di sera - racconta sulla sua quotidianità - . Ho due bambine che non mi danno pace (ride, ndr), quando dormono poi mi alleno. Ho avuto la varicella prima che succedesse tutto questo e il Valencia mi ha messo a disposizione una bike e per fortuna mi è rimasta in casa durante la quarantena, mi sono allenato tantissimo e poi alla fine ho comprato una bike. In futuro, infatti, potrebbe interessarmi perché la bike non mi mette tanta pressione sul ginocchio, ci si può lavorare anche a livello cardio e non mi sollecita il ginocchio. In Spagna hanno aperto le fasce orarie per andare a correre, ieri sono andato a correre dopo 40 giorni e non mi muovevo perché ho fatto 45 giorni di bici, è stata una sorta di esperienza nuova e oggi sto a pezzi". "Abbiamo fatto le analisi del sangue, poi ci alleneremo individualmente, a seguire in piccoli gruppi, infine con l'intero gruppo. Penso che si ricomincerà a porte chiuse se i contagi non aumenteranno, si giocherà a porte aperte forse l'anno prossimo", così sulla possibile ripartenza della Liga.

Durante l'intervista i tifosi scrivono 'Torna a Roma', e 'Ma eri davvero vicino all'Inter?': "Ho rifiutato l'Inter quando ho rinnovato con la Roma, c'era un'offerta importante dei nerazzurri, ma seguendo il mio cuore ho deciso di restare alla Roma". "Sembra un gol da film - il commento sulla rete al Barcellona da centrocampo -, ieri mi hanno fatto notare che hanno fatto un'equazione sul gol. Ho visto Edin Dzeko fare un taglio, ma era seguito da due difensore del Barça, il portiere era fuori dai pali e ho pensato di provarci. Ho visto che la traiettoria era quella, ma non vedevo il palo, seguivo la corsa del portiere per capire dove potesse andare la palla. Non lo dimenticherò mai". "Fonseca è ed è stato una persona importante per me, è stato uno dei pochi allenatori veri, che dice quello che pensa, è stato molto chiaro con me. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto cosa pensava e insieme abbiamo deciso. A giugno quando tornerò, riparleremo. E' un uomo e una persona top", così su Paulo Fonseca, allenatore della Roma.

Sul suo impegno sui social: "Li gestisco insieme a Max. All’inizio ero molto più attivo a leggere i commenti. Quando ero più piccolo, all’inizio vedevo tutte le tv, ascoltavo tutte le radio e leggevo ogni virgola sui social. Poi vedendo che mi portavano ad una 'malattia' mi sono chiesto perché. Un bambino di 12-13 anni che viene ad augurarti la morte… mi chiedo che problemi ci sono dietro? Se capisci questo è tutto più bello. Da giovane fai fatica a capire. Io sono molto riservato su tante cose, il mio essere umile passa come un essere arrogante. Piano piano cercherò di essere umile, ma anche far capire che l’umiltà non vuol dire arroganza".