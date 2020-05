Coronavirus: l'AS Roma dona 32 mila mascherine alla città. Fienga: "Abbiamo cercato di aiutare tutti i cittadini". Raggi: "Un plauso alla società, presente nel momento del bisogno" (VIDEO e COMUNICATO)

La Roma dimostra ancora una volta di essere in prima linea nella corsa alla solidarietà per fronteggiare l'emergenza causata dal Coronavirus. Sul sito del club è stato diramato un comunicato che spiega come la società abbia donato 32 mila mascherine alla città:

"L'AS Roma dona 32 mila mascherine alla Città, destinate agli addetti ai lavori della Capitale.

Nella mattinata di lunedì, il CEO Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno consegnato simbolicamente alla sindaca Virginia Raggi un box contenente il materiale che Roma Cares ha già iniziato a distribuire alle categorie più a rischio.

A ricevere i dispositivi di protezione individuale saranno: il Comando di Polizia Locale, la Polizia Locale dell’area Metropolitana, Atac, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la società Zetema.

“Ringrazio l’AS Roma che in questo momento è stata ancora di più vicina ai cittadini. Sappiamo che in questi mesi sono stati consegnati anche i pacchi spesa alle persone più bisognose”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. “Alla Società va un plauso perché ha dimostrato che nel momento del bisogno c’è: è un onore per la nostra Città avere un club che dà una mano ai propri cittadini”.

Delle 32 mila mascherine donate, 17 mila saranno destinate a diverse strutture sanitarie della Città e alle ASL Roma 1, 2 e 3.

“Ci fa molto piacere partecipare all’incontro di oggi, abbiamo voluto supportare le categorie che a loro volta aiuteranno la nostra Città a tornare alla normalità”, le parole del CEO Guido Fienga. “Roma Cares in questo momento così delicato ha cercato di aiutare non solo i tifosi giallorossi, ma tutti i romani che ne avevano bisogno.”

Tutte le mascherine distribuite dal club giallorosso sono lavabili e riutilizzabili fino a 30 volte.

“Il progetto Roma Cares non nasce in questo periodo, ormai va avanti da sei anni e porta un aiuto concreto nella Città e nelle periferie. Ora con il Covid-19 è tutto ancora più visibile, ci sono tante persone che ringraziano la Roma: davvero complimenti e grazie dalle istituzioni romane”, ha dichiarato, Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini".

(asroma.com)

Tramite i suoi canali social la Roma ha anche diffuso un video con i momenti salienti dell'iniziativa.