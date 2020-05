Calciomercato Roma, le mosse di Raiola: Kean verso l'Italia, Kluivert può partire

Calcio giocato fermo, calciomercato in movimento. Stando alle indiscrezioni del quotidiano in edicola oggi, Mino Raiola è pronto a muovere le sue pedine. L'agente, tra gli altri anche di Bonaventura accostato al club giallorosso di recente, sta cercando di riportare in Italia Moise Kean, ora all'Everton, che costa intorno ai 25 milioni di euro. E la Roma, scrive il quotidiano, è la prima sponda dell'attaccante classe 2000. Raiola, inoltre, avrebbe intenzione di aprire un "giro" per Justin Kluivert.

Infine, il club romanista ha un tavolo di mercato aperto con la Fiorentina con Florenzi e Spinazzola verso i viola e Biraghi verso la capitale.

(La Nazione)