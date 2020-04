Calciomercato Roma, asse con Raiola: da Kean a Bonaventura passando per Gravenberch e Mkhitaryan

Da Bonaventura a Kean passando per Mkhitaryan e il giovane dell'Ajax Gravenberch: molti gli affari in ballo tra Mino Raiola e la Roma. Il ds giallorosso Petrachi, come circolato già nei giorni scorsi, ha messo gli occhi su Jack Bonaventura che non rinnoverà il contratto col Milan, in scadenza a giugno, e si libererà dunque a parametro zero. Sul classe 1989, stando alle indiscrezioni del portale di calciomercato, c'è da registrare anche l'interesse di Fiorentina, Napoli, Torino e Lazio. Capitolo Moise Kean, ora all'Everton: l'ex Juventus vuole tornare in Italia anche per giocarsi le sue carte in vista dell'Europeo spostato nel 2021. Raiola e la Roma sono al lavoro per l'attaccante classe 2000, per cui il club inglese chiede 28 milioni.

Da tempo, poi, nel radar della Roma c'è anche Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in forza all'Ajax: costa già 10 milioni e Raiola vorrebbe portarlo nella capitale come trampolino di lancio per i top club europei tra qualche stagione. Restando in Olanda, il club romanista guarda in casa del Feyenoord: da tempo lavora alla pista Steven Berghuis, ala classe 1991. Infine, Mkhitaryan: per l'armeno, arrivato in prestito alla Roma allo scadere del calciomercato estivo, l'Arsenal vuole non meno di 25 milioni, cifra considerata eccessiva dai giallorossi. L'idea di Raiola è prolungare il prestito di un'altra stagione stabilendo anche la cifra per il diritto di riscatto.

(calciomercato.com)

