Calciomercato Roma: il Feyenoord pensa al riscatto di Karsdorp, nell'affare può rientrare Berghuis

Il calcio è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, ma la Roma pianifica il prossimo mercato. Il Feyenoord, stando alle indiscrezioni riportate su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, pensa al riscatto di Rick Karsdorp, terzino classe 1995 in prestito annuale al club olandese. Nell'affare potrebbe rientrare Steven Berghuis, ala destra classe 1991 che in questa stagione in Eredivisie ha realizzato 15 gol e 7 assist in 24 presenze, e la Roma ha già avviato i primi contatti con l'agente dell'olandese, Mino Raiola.

