Roma e Chelsea potrebbero dar vita ad un intrigante asse di mercato. Oltre a Pedro, infatti, i giallorossi starebbero pensando seriamente a Jeremy Boga, calciatore del Sassuolo per il quale i Blues vantano un diritto di recompra a 15 milioni di euro. Come riporta il portale di informazione, i londinesi potrebbero riscattare il cartellino dell'ivoriano per poi trattarne la cessione con i giallorossi. Sul giocatore anche Napoli, Brighton ed Everton.

(goal.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE