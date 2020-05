Trigoria: Pau Lopez e Dzeko arrivati al Fulvio Bernardini per le visite mediche (FOTO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - Trigoria riapre ufficialmente i cancelli. Dopo l'ultima seduta sul campo svolta prima della gara di Europa League che la Roma avrebbe dovuto giocare contro il Siviglia, oggi i giocatori giallorossi ricominciano a varcare la soglia del Fulvio Bernardini per svolgere le visite mediche in vista della ripresa degli allenamenti individuali in programma giovedì.

LIVE

9.30 - A distanza di mezz'ora da Pau Lopez, anche Edin Dzeko fa il suo ingresso al Fulvio Bernardini

9.00 - Il primo giocatore ad arrivare a Trigoria è Pau Lopez

8.30 - Oltre al tampone, previsto per i giocatori e lo staff tecnico, i controlli riguarderanno anche tutti gli addetti ai lavori presenti all'interno del centro tecnico. Saranno effettuati test sierologici e molecolari, visite cardiologiche e polmonari che comprendono spirografia, tac al torace, polmonare, cardio polmonare, ecocardiogramma completo, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, testi di Holter, analisi delle urine e del sangue.