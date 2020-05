Primo allenamento di squadra a Trigoria. Addio a Joseph Perfection: l'ex giallorosso stroncato da un arresto cardiaco. L'Everton apre al prestito per Kean

Giornata significativa per la Roma, che questa mattina è tornata ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Lavoro atletico per i giallorossi, seguito da una fase tattica agli ordini di mister Fonseca. Una giornata, questa, resa però triste dall'improvvisa scomparsa di Joseph Perfection, ex giocatore della Primavera stroncato da un arresto cardiaco. In chiave mercato, infine, arriva un'apertura dall'Everton per il prestito di Moise Kean.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: SI COMPLICA IL RISCATTO DI MKHITARYAN. CHIESTO ALL'ARSENAL IL RINNOVO DEL PRESTITO

VILLAR: "NON VADO A CENA CON AMICI PER NON ESPORTMI A PERICOLI: SENTO UNA RESPONSABILITÀ VERSO LA ROMA"

TRIGORIA: PRIMA SEDUTA COLLETTIVA CON LAVORO ATLETICO E TATTICO. A PARTE PEROTTI, PAU LOPEZ E ZANIOLO (FOTO E VIDEO)

ADDIO A JOSEPH PERFECTION: L'EX GIALLOROSSO STRONCATO DA UN ARRESTO CARDIACO. IL CORDOGLIO DELLA ROMA: "UN PENSIERO AI SUI CARI". MESSAGGI DA FIORENTINA, PESCARA E SIVIGLIA

TWITTER, LA ROMA CELEBRA LA GIORNATA DEI BAMBINI SCOMPARSI. I MESSAGGI DI PELLEGRINI E SMALLING: "FIERI DI SUPPORTARE QUESTA INIZIATIVA" (VIDEO)

SERIE A VERSO LA RIPARTENZA: ECCO IL POSSIBILE CALENDARIO DELLA ROMA

LIVE - TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS

FIGC: OK AD ACCORDI PRELIMINARI DAL 1° GIUGNO AL 31 AGOSTO

CALCIOMERCATO ROMA: PER KEAN L'EVERTON APRE AL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO FISSATO TRA I 20 E I 25 MILIONI

LR24