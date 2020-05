Serie A verso la ripartenza, ecco il calendario che la Roma potrebbe affrontare

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - Il 28 maggio sarà il giorno in cui verrà deciso il destino della Serie A. Giovedì infatti il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà la FIGC e la Lega per discutere se, come e quando ripartire con il massimo campionato italiano. Filtra comunque molto ottimismo sulla decisione che governo e vertici del calcio italiano sceglieranno di prendere, che con molta probabilità sarà quella di ricominciare per portare a termine il campionato. Il fatto che la curva dei contagi continui a diminuire, ma soprattutto l’approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico dei protocolli medici presentati dalla commissione della FIGC per la ripresa degli allenamenti ed eventualmente delle partite, fanno ben sperare in vista della decisione del 28 maggio.

In questo contesto il Governo ha sospeso fino al 14 giugno gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per questo motivo l’ipotesi più accreditata, anche per dare alle squadre qualche giorno in più per allenarsi in gruppo, sembra essere quella di riprendere la Serie A dal 17 giugno, probabilmente recuperando tutte le partite mancanti della 25ª giornata. Sarà quindi dal 20 o dal 21 giugno che potremmo tornare a vedere la Roma scendere in campo, con un tour de force che la vedrà giocare ogni tre giorni fino al 29 luglio. La Lega dovrà anche decidere quando far disputare la Coppa Italia, dove ancora si devono giocare le semifinali di ritorno e la finale, che con molta probabilità saranno fissate per la prima settimana di agosto, salvo che non si decida di inserire gli incontri all’interno del campionato per far rifiatare le altre squadre. Con questi dati abbiamo provato a ipotizzare il possibile nuovo calendario che vedrà protagonista la squadra giallorossa guidata da Fonseca, queste tutte le date:

CALENDARIO SERIE A

17 giugno - recuperi 25ª giornata

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

20-21 giugno - 27ª giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

ROMA-SAMPDORIA

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

24 giugno - 28ª giornata

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

MILAN-ROMA

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

27-28 giugno - 29ª giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

ROMA-UDINESE

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

1 luglio - 30ª giornata

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

NAPOLI-ROMA

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

4-5 luglio - 31ª giornata

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

ROMA-PARMA

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

8 luglio - 32ª giornata

BRESCIA-ROMA

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

11-12 luglio - 33ª giornata

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

ROMA-VERONA

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

15 luglio - 34ª giornata

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

ROMA-INTER

Verona-Atalanta

18-19 luglio - 35ª giornata

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-ROMA

Torino-Verona

Udinese-Juventus

22 luglio - 36ª giornata

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

ROMA-FIORENTINA

Spal-Torino

Verona-Lazio

25-26 luglio - 37ª giornata

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

TORINO-ROMA

Udinese-Lecce

Verona-Spal

29 luglio - 38ª giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

JUVENTUS-ROMA

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

1-2 agosto - Coppa Italia

Juventus-Milan (semifinale di ritorno)

Napoli-Inter (semifinale di ritorno)

5 agosto - Coppa Italia

Finale