Calciomercato Roma: per Kean l'Everton apre al prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni

TMW.COM - Tra i nomi accostati alla Roma per rinforzare la rosa nella prossima stagione figura anche Moise Kean dell'Everton. Il club inglese, consapevole di non poter rientrare dell'investimento fatto un anno fa per portare l'ex Juventus in Premier League (27,5 milioni di euro), ora ha aperto ad una cessione dell'attaccante classe 2000 in prestito con diritto di riscatto tra i 20 e i 25 milioni di euro. A riferirlo è il portale di calciomercato.

