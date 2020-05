Calciomercato Roma, si tratta per Kean: chiesto il prestito, l'Everton vuole l'obbligo di riscatto

E' Moise Kean l'obiettivo della Roma per l'attacco. Il giornalista Nicolò Schira rivela su Twitter gli ultimi dettagli della trattativa che vede coinvolti il club giallorosso e l'Everton. Stando alle ultime indiscrezioni è già arrivata la prima offerta del ds Petrachi: 2 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il nodo riguarda però l'opzione: l'Everton infatti vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto.

#Roma are in talks with Mino #Raiola and #Everton for Moise #Kean. Giallorossi have offered to #Toffees a loan (€2M) with option to buy (€22M), meanwhile #EFC would like an obligation to buy. #transfers https://t.co/hIccsU48Pc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 20, 2020