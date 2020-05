Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si complica la permanenza di Mkhitaryan. Chiesto all'Arsenal il rinnovo del prestito

Il futuro di Mkhitaryan è ancora tutto da scrivere. All'armeno - di proprietà dell'Arsenal - non dispiacerebbe prolungare la sua esperienza alla Roma, e anche il club giallorosso vorrebbe tenerlo, il problema però è come sempre di natura economica. La Roma infatti non ha intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo e avrebbe proposto ai Gunners un rinnovo del prestito, con obbligo di riscatto da esercitare nel 2021. L'Arsenal però vorrebbe monetizzare subito dalla cessione di Mkhitaryan e cerca di spingere per una cessione immediata. Inoltre, per prolungare il prestito di un altro anno, i Gunners dovrebbero prima rinnovare il contratto dell'attaccante per un altra stagione, considerando che l'attuale accordo scade il prossimo anno. L'operazione non è sicuramente semplice, ma Petrachi proverà a trattenere Mkhitaryan.

(express.co.uk)