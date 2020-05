Trigoria, prima seduta collettiva con lavoro atletico e tattico. Ancora a parte Perotti, Pau Lopez e Zaniolo

La Roma di mister Fonseca torna ad allenarsi a Trigoria in attesa di conoscere il destino della Serie A, che con molta probabilità sarà deciso il 28 maggio, giorno in cui il Ministro dello Sport Spadafora incontrerà i vertici di FIGC e Lega. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina per svolgere parte del lavoro atletico, seguito da un torello, per concludere con una parte di tattica. Hanno continuato a lavorare a parte Perotti, Pau Lopez e Zaniolo che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.