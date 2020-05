Pallotta può sperare ancora in Friedkin e Vitek. Zappacosta: "Mi piacerebbe restare a Roma". Raggi: "A breve novità riguardo il progetto Stadio"

Mentre il mondo del calcio italiano rimane in attesa del 28 maggio, giorno in cui il Ministro dello Sport Spadafora e i vertici della Serie A si riuniranno per decidere se, come e quando ripartire, la Roma cerca di pensare al futuro. In particolare il presidente Pallotta spera di poter riprendere le trattative sia per la cessione societaria con Dan Friedkin, che la discussione in merito ai terreni di Tor di Valle.

Infatti qualcosa sembra muoversi in positivo sul fronte Stadio. Nella giornata di ieri infatti è emerso che la possibilità di portare il voto in aula sia sempre più vicina, nei prossimi giorni dovrebbe svolgersi la riunione tecnica finale prima di sottoporre tutti i documenti all'attenzione della Sindaca, che nella giornata di oggi ha dichiarato: "La Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto con una serie di prescrizioni. Stiamo lavorando con la società per rispettare le prescrizioni e a breve ci saranno novità".

