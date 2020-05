ZAPPACOSTA: "Vorrei restare a Roma per dimostrare chi sono. Sarò a disposizione per la ripresa"

SKY SPORT - Ai microfoni dell'emittente televisiva Davide Zappacosta, terzino giallorosso in prestito dal Chelsea, ha parlato del suo futuro e del recupero dall'infortunio: "La Premier e il Chelsea mi hanno dato davvero tanto, ho avuto la possibilità di giocare con grandi campioni e di vincere due trofei. La Premier soprattutto è un campionato in cui la gente non molla mai".

"A livello personale sicuramente mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per diversi motivi. Il principale è dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono. Mi sto allenando, mi sono allenato tanto, ho fatto tanti sacrifici per poter essere a disposizione alla ripartenza del campionato - racconta -. Naturalmente sto facendo ancora alcune sedute esclusivamente dedicate al ginocchio perché è un infortunio che richiede tempo per recuperare al meglio, ma credo di essere ad un buon 90%, quindi penso di essere a disposizione per inizio campionato".

"Hazard o Zaniolo? Sono grandissimi campioni, Zaniolo mi ha sorpreso in positivo: ho visto un ragazzo intelligente con tanta voglia di migliorare e con delle qualità straordinarie. Ora ha avuto il mio stesso infortunio, non ha mai mollato e sono convinto che tornerà più forte di prima", conclude.