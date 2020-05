Roma, tutti chiedono lo sconto. Pallotta si infuria con la politica

Nella Roma qualcosa si muove. Sembra infatti che Pallotta e Friedkin, con una telefonata, abbiano riallacciato i contatti per scambiarsi nuovamente le informazioni necessarie per la cessione del club. In sostanza Friedkin sta aspettando il bilancio al 30 giugno, aspettando anche l’eventuale ripresa del campionato. Di sicuro, in caso di una ripresa ufficiale della trattativa, le cifre per la cessione saranno ridimensionate. Nell'attesa, Pallotta si è sfogato su Twitter contro Charlie Baker, governatore del Massachusetts, in seguito all'annuncio di quest’ultimo sulla strategia di riapertura del New England: «Hai mandato in bancarotta mezza Boston. Ignoranza».

(Corsera)