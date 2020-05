MIRANTE: "Roma fantastica in questa fase. Il rientro a Trigoria non è stato facile, ma vogliamo ripartire. Fonseca l'allenatore giusto"

Ti era già chiaro di essere a un passo dal diventare un professionista?

“In quegli anni abbiamo vinto per due volte il Viareggio e una volta la Coppa Italia. La Juventus aveva preso tanti giovani bravi, prima altri vivai erano superiori. Sentivo che ero vicino al mio obiettivo ma il percorso di un portiere è diverso rispetto agli altri calciatori. Uscire dalla Primavera e andare a giocare in Serie C era lo sbocco più naturale, andare in B era una fortuna. Dopo di che servivano ancora fortuna e bravura per riuscire a giocare e a emergere. Io sono andato in Serie B al Crotone che come allenatore aveva Giampiero Gasperini. Era una neopromossa e quell’anno ci siamo salvati bene, con tanti giovani forti come Matteo Paro, Daniele Gastaldello, Abdoulay Konko, Domenico Maietta, Tomas Guzman. Andando bene lì mi sono reso conto che avrei potuto avere una carriera di livello alto”.

C’è un consiglio che daresti a un giovane che vuole diventare professionista?

“Uscire da un settore giovanile è come passare dalla scuola al mondo dei grandi, dove ci si gioca tanto per raggiungere degli obiettivi, in cui ogni punto conta e possono esserci tanti ostacoli. La maggior parte dei giovani che esce dai settori giovanili delle grandi squadre lo fa in prestito. Per me non bisogna fare l’errore di pensare che ci sia una ‘casa madre’ che ti possa aiutare o coccolare. Bisogna calarsi bene dentro ogni contesto per affrontare in maniera adeguata le difficoltà che certamente si presenteranno. Non conta da dove arrivi, ti devi confrontare con tanti altri talenti che vengono da un percorso diverso ma che hanno il tuo stesso obiettivo”.

Dopo il Crotone sei passato al Siena: com’è stato l’impatto con la Serie A?

“Quella stagione iniziò con uno 0-4 in Coppa Italia contro l’Atalanta. Esordimmo in campionato con il Cagliari e dopo 10 minuti eravamo sotto e iniziavamo a vedere un po’ di fantasmi. Poi abbiamo vinto e la stagione è stata positiva. Dopo 25 partite però ho perso il posto, iniziò a giocare da titolare Marco Fortin. Dopo qualche partita l’ho riguadagnato. Anche lì ho avuto un grande preparatore, Francesco Anellino che purtroppo è scomparso in un incidente stradale. Era nello staff di Antonio Conte che lì a Siena era il secondo di Luigi De Canio”.

Dopo Siena sei tornato alla Juventus ma in Serie B. Che effetto faceva essere in una grande squadra ma in un anno così particolare?

“Avrei preferito continuare in una squadra in cui avevo più possibilità di giocare ma la Juventus mi ha richiamato. Ero in B ma in una squadra con quattro calciatori in campo nella finale del Mondiale che erano rimasti in più c’era Pavel Nedved. Era una situazione strana ma è stato un anno di grande formazione per me. Avevo 23 anni e ho cercato di imparare il più possibile. Il livello della squadra era altissimo e ce ne erano anche altre di alto livello, come Napoli e Genoa che sono salite con noi senza dover disputare i playoff”.

Dopo la Juventus la Sampdoria…

“Sono andato via dalla Juventus perché volevo giocare ma alla Samp non è stata un’esperienza felice. Ho avuto i miei demeriti. Prendevo troppo sul personale il fatto di non giocare sempre, avrei dovuto essere più spensierato ma so che non è questo il mio carattere. Sono state due buone annate a livello di squadra, abbiamo anche giocato una finale di Coppa Italia. Poi sono andato al Parma e ho trovato la mia condizione ideale. Il Parma è stata una squadra perfetta per me, per poter diventare un portiere completo. Fino a quel momento ero un portiere giovane, con delle buone qualità ma ancora non mi ero imposto del tutto. Lì sono maturato tanto, in più la città mi piaceva molto. Abbiamo ottenuto buoni risultati e mi sono consacrato come portiere di Serie A. Con Donadoni in panchina siamo anche arrivati in zona UEFA ma purtroppo non l’abbiamo potuta giocare…”

L’ultimo anno al Parma è coinciso con il fallimento della società: com’è stato viverlo da dentro?

“Ho visto tutto quello che in una società di calcio non si deve vedere. Un giorno sono venuti a sequestrare le attrezzature della palestra mentre ci stavamo allenando, cose da non credere. A oggi non so cosa sia successo a livello penale per i responsabili. Tutti i dipendenti sono stati trattati malissimo, è stata davvero una brutta pagina per il calcio. Eravamo arrivati sesti l’anno prima, eravamo pronti per l’Europa League ma la UEFA non ci ha dato la licenza e da lì è iniziato il calvario”.

Poi ti sei spostato di poco e sei arrivato al Bologna.

“Un altro club in cui sono stato benissimo. La squadra era neopromossa, il presidente Joey Saputo è una persona davvero perbene, la città è bellissima e lo è anche la tifoseria. Lì ho anche attraversato un momento non facile per un problema al cuore che mi ha tenuto fermo per tre mesi. Ho sentito tutta la vicinanza da parte di chi mi era attorno. Bologna è stata davvero una parentesi felice”.