La gioia di Pau Lopez e Veretout per la ripresa degli allenamenti: "Bello tornare a Trigoria". Calciomercato: si complica il riscatto di Mkhitaryan, su Riccardi quattro club di Serie A

Proseguono gli allenamenti individuali al 'Fulvio Bernardini'. Tra mascherine, guanti e distanziamento tra un giocatore e l’altro le sedute sono certamente diverse dal solito, ma è comunque "bello tornare a Trigoria dopo tanto tempo" ha ammesso il portiere Pau Lopez. Sensazione condivisa anche da Veretout che spera nella ripresa del campionato in sicurezza.

Sembra complicarsi il riscatto di Mkhitaryan dall’Arsenal: eccessiva la richiesta di 17 milioni dei Gunners. Intanto continua la corte per il terzino del Bologna Tomyiasu il quale viene valutato 20 milioni di euro. Nell'operazione potrebbe rientrare Kolarov e Riccardi, che piace anche a Torino, Cagliari e Sassuolo.

Capitolo Stadio della Roma: il progetto di Tor di Valle, zona dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto giallorosso, non è in discussione. Ad assicurarlo fonti di Eurnova, e i rappresentanti di Vitek in Italia, dopo l’allarmismo generatosi a seguito delle parole pronunciate ieri dal Ceo della Cpi, azienda di proprietà dell’imprenditore ceco.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO – GIALLO NUOVO STADIO, MA SI VA AVANTI

GASPORT – CALCIOMERCATO ROMA: TOMIYASU COSTA 20 MILIONI, AL BOLOGNA PIACCIONO KOLAROV E RICCARDI

CORSPORT - CALCIOMERCATO ROMA: RICCARDI PUÒ PARTIRE, PIACE A CAGLIARI, TORINO E SASSUOLO

LIVE –CORONAVIRUS, IL 13 ASSEMBLEA DI LEGA DI A. ZAMPA (SOTTOSEGR. ALLA SALUTE): "SI VA VERSO ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO". IL MILAN SMENTISCE SUI 3 POSITIVI NEL CLUB. TORINO E VERONA AL LAVORO, SAMP SEDUTE A CASA. CAGLIARI: DA LUNEDI TEST MEDICI

CORONAVIRUS: VALORE DEI CALCIATORI CALA DI 10 MILIARDI. SENZA RIPRESA, LA ROSA DELLA ROMA PERDE IL 25%: VARREBBE 339 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: SI COMPLICA IL RISCATTO DI MKHITARYAN

IFAB: APPROVATE LE CINQUE SOSTITUZIONI PER LE PARTITE CHE COMPLETERANNO QUESTA STAGIONE

PAU LOPEZ: "LA ROMA LOTTA SEMPRE PER VINCERE, SIAMO UNA GRANDE SQUADRA. CORONAVIRUS? CREDO SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI IMPARARE A CONVIVERCI"

CORONAVIRUS, TOMMASI: "SI RISCHIA DI RIPARTIRE E DOVERSI FERMARE SUBITO. SICUREZZA PRIMA DI TUTTO"

VARETOUT: "CONTENTO DI ESSERE TORNATO A TRIGORIA. SPERIAMO DI RIPRENDERE IL CAMPIONATO IN SICUREZZA"

LR24.IT