Calciomercato Roma: Tomiyasu costa 20 milioni, al Bologna piacciono Kolarov e Riccardi

La Roma si muove per il terzino destro e punta il giapponese Takehiko Tomiyasu. Il laterale destro del Bologna è il profilo valutato dal ds Petrachi per il futuro, ma è un obiettivo che si profila difficile. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo il club rossoblu spara alto per il suo esterno e chiede una ventina di milioni. Difficile inserire Juan Jesus come contropartita tecnica. Discorso diverso invece per Kolarov e Riccardi, che piacciono entrambi al Bologna (il primo in particolare è richiesto dal tecnico Mihajlovic). Due situazioni che però sarebbero da trattare separatamente.

(Gasport)