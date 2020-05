Giallo nuovo stadio, ma si va avanti

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «L'affare è per ora rinviato». Per i tifosi della Roma è arrivata un'ulteriore doccia fredda sul futuro impianto di Tor di Valle dopo quella relativa alla trattativa tra Pallotta e Friedkin. Nemecek, Ceo della Cpi, azienda di proprietà di Vitek, ha fatto il punto sulla trattativa relativa al futuro stadio della Roma: «Alle condizioni finanziarie - ha dichiarato al portale E15 - di cui avevamo parlato non è possibile concludere l’accordo».

Fonti Eurnova - e i rappresentanti di Vitek in Italia confermano - fanno però sapere che si tratta con ogni probabilità di frasi mal interpretate, relative ad un discorso più generale su altri investimenti in Italia. Il messaggio che arriva da Eurnova è che si prosegue secondo il calendario previsto e che il progetto stadio non è in discussione, ma è ovviamente tutto rallentato.

Intanto ieri mattina sono ripresi gli allenamenti individuali a Trigoria. Fonseca e Petrachi, presenti sul campo conla mascherina, hanno osservato la seduta dei calciatori divisi in tre gruppi. L'unico che ha svolto un programma personalizzato (sempre sul campo) è stato Zaniolo, alle prese con la riabilitazione dopo il ko al ginocchio