LIVE - Coronavirus: il Milan smentisce le voci su 3 positivi nel club rossonero. Getafe, abbonamento gratis a chi rinnova per la prossima stagione

Fase 2 già in salita per la Serie A. La ripartenza dall'emergenza coronavirus è segnata dai primi nuovi allarmi per le squadre della massima serie. Nella prima vera giornata di ripresa degli allenamenti per molti club sono arrivate le notizie di nuovi casi positivi (6 nella Fiorentina, altri 3 nella Samp).

LIVE

09.40 - Aspettando notizie certe sulla ripartenza della Liga, il Getafe viene incontro ai propri tifosi, offrendo l'abbonamento gratis ai tifosi che rinnoveranno la tessera per la prossima stagione. L'annuncio è arrivato per bocca del presidente Angel Torres. Gli attuali 13mila abbonati, in caso di conferma, pagheranno solo per le partite di coppa. Anche Atletico Madrid e Valladolid hanno anche annunciato un risarcimento per i tifosi.

(radio marca)

09.25 - Nuove voci su casi di Covid-19 in Serie A che riguardano il Milan. Nella notte sono circolate indiscrezioni che riferivano di 3 positivi al Coronavirus tra i rossoneri. Secondo questi rumors sarebbero 2 giocatori e un componente dello staff tecnico. La società rossonera ha però smentito tutto.

(La Repubblica)