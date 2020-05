Calciomercato Roma: Riccardi può partire, piace a Cagliari, Torino e Sassuolo

A 19 anni è già un uomo mercato. Lo scorso anno poteva rientrare in uno scambio con la Juve, poi non se ne fece più nulla. La prossima estate Alessio Riccardi, centrocampista della Roma Primavera, potrebbe lasciare Trigoria. Non avendo trovato spazio in prima squadra, Riccardi potrebbe essere uno dei sacrifici necessari per sistemare il bilancio. Il club giallorosso ha già fissato il prezzo: 8 milioni la sua valutazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo le offerte non mancano: interessate Cagliari, Torino e Sassuolo.

(corsport)