IFAB, approvate le cinque sostituzioni per le partite che completeranno questa stagione

Dopo le voci che circolavano da tempo, l'IFAB ha confermato ufficialmente la possibilità, per le partite che dovranno essere giocate per completare questa stagione, di poter adottare le 5 sostituzioni. Questo per ovviare alla vicinanza delle gare e alle condizioni eccezionali in cui si giocherà. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni.

OFFICIAL: Five substitutes option temporarily allowed to competition organisers ⚽️ ➡️ News release: https://t.co/0zsuGGroME

➡️ Circulars: https://t.co/6MmA3tWgCV pic.twitter.com/OOP9v7scrL — The IFAB (@TheIFAB) May 8, 2020