La corsa di Zaniolo, l'infortunio di Pau Lopez. Fonseca: "Difficile immaginare di tornare senza quell'abbraccio...". Serie A pronta a ripartire il 13 giugno

Nemmeno il tempo di tornare ad allenarsi in gruppo che in casa Roma si torna alle vecchie, deprimenti abitudini: nella giornata di oggi Pau Lopez ha riportato una microfrattura al polso che lo terrà ai box per circa tre settimane. Torna però a correre sui campi del 'Fulvio Bernardini' Nicolò Zaniolo, in fase di recupero dopo l'infortunio al crociato di gennaio.

E se la Roma torna a distinguersi per iniziative solidali - stavolta a beneficiarne sono stati due carceri della Capitale - Paulo Fonseca scrive parole di nostalgia per "quell'abbraccio", che tanto gli mancherà anche quando si tornerà a giocare.

Intanto la Serie A ha individuato una data per la possibile ripartenza: c'è accordo sul 13 giugno, ma servirà ovviamente anche l'ok del Governo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

VIDEO - TRIGORIA: ZANIOLO TORNA A CORRERE A 4 MESI DALL'INFORTUNIO

LIVE - CORONAVIRUS, LA SERIE A VOTA PER LA RIPRESA DEL CAMPIONATO: SCELTA LA DATA DEL 13 GIUGNO. SPADAFORA: "SI TORNERA' A GIOCARE SOLTANTO IN SICUREZZA". DOMANI INCONTRO CONTE-GRAVINA

PAU LOPEZ: MICROFRATTURA DEL POLSO IN ALLENAMENTO. TRE SETTIMANE DI STOP

CALCIOMERCATO ROMA, KROSCHE (DS LIPSIA): "VOGLIAMO TENERE SCHICK, MA PER NOI SARA' IMPOSSIBILE PAGARE LA CIFRA PIENA PER IL RISCATTO"

CORONAVIRUS, SPADAFORA: "LA FIGC HA ACCETTATO LE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO, DAL 18 MAGGIO VIA AGLI ALLENAMENTI. POI BISOGNERA' CAPIRE SE SI TORNERA' A GIOCARE"

SERIE A: I CLUB HANNO FISSATO NEL WEEKEND DEL 13/14 GIUGNO LA DATA PER LA RIPRESA DEL CAMPIONATO

FONSECA: "TORNERA' QUELL'ABBRACCIO ED IL CALCIO TORNERA' AD ESSERE LO SPETTACOLO PIU' EMOZIONANTE"

CORONAVIRUS: L'AS ROMA CONSEGNA 2700 MASCHERINE IN DUE CARCERI DELLA CAPITALE (FOTO E COMUNICATO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'ARGENTINA: SORPASSO VALENCIA PER BURGOS

