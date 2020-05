LIVE - Coronavirus, oggi i club di Serie A decidono sui diritti tv. Domani incontro Conte-Gravina

Il mondo dello sport attende con ansia di sapere quale destino lo attende nei prossimi mesi. Ma sono i vertici del calcio quelli maggiormente preoccupati per il possibile danno economico che causerebbe la sospensione del campionato. Per questo nella giornata di domani il presidente della Figc Gravina incontrerà il Premier Conte per cercare di trovare un accordo sulla data della ripresa. Intanto è prevista per oggi l'Assemblea della Lega Serie A durante la quale si discuterà della questione diritti tv.

11.40 - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, tramite un'informativa presentata in mattinata al Senato - che verrà portata nel pomeriggio alla Camera - è tornato a parlare della situazione riguardo la ripresa dell'attività sportiva ed in particolare del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

"Le competizioni sportive sono ferme in tutto il mondo per l’emergenza Covid. Io ho rapporti costanti con tutti gli organismi sportivi. Cerchiamo di condividere una linea comune. La necessità di fermarsi è stata evidente. La linea del Governo è stata sempre di prudenza e di tutela della salute. Abbiamo proceduto con prudenza alla riapertura del mondo sportivo per rimettere in circolazione dal 4 maggio il minor numero di persone. Sul calcio chiarisco alcuni aspetti: sono consapevole dell’importanza sociale del calcio e sarebbe paradossale non riconoscerla. E’ un’industria importante per il nostro paese, che dà al Fisco oltre un miliardo di euro. Il cts ha presentato le valutazioni per il protocollo sportivo. Le richieste principali sono la quarantena dell’intera squadra in caso di un positivo, poi la responsabilità notevole dei medici sportivi e che sia fatta attenzione che l’enorme numero di tamponi per i calciatori non vada ad intaccare le richieste dei cittadini. La Figc penso riadatterà il protocollo per consentire la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio, ovviamente bisogna vedere se si torna a giocare".

“Sulla riapertura del campionato: se riprenderà come auspicato da tutti, lo farà in sicurezza per tutti coloro che sono coinvolti. Non è possibile decidere per fretta o spinte strumentali. L’incertezza ha caratterizzato tutti i paesi, gli unici che hanno deciso subito sono stati quelli che hanno scelto di fermarsi, gli altri hanno dovuto rinviare la decisione. Il Governo ha tenuto una linea prudente e coerente, a differenza di presidenti, opinionisti o giornalisti. Non ci siamo fatti condizionare da pressioni di alcun genere”.

11.00 - E' in programma per oggi l'Assemblea della Lega Serie A, durante la quale si discuterà anche della questione diritti tv. Durante l'assemblea il presidente Paolo Dal Pino presenterà la proposta di CVC Capital Partners di diventare socio di minoranza della Serie A. Sul tema dei diritti tv è intervenuto anche Massimo Ibarra, CEO di Sky: "Ci auguriamo che la Lega sia pronta al dialogo. Abbiamo prospettato diverse soluzioni, senza ricevere risposta".

10.50 - Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, in queste ore sta prendendo piede un'ipotesi per un parziale ritorno alla normalità. Dal 18 maggio infatti potrebbero essere consentiti gli spostamenti nelle seconde case - purché situate nella stessa regione di residenza - e gli incontri tra amici.

10.30 - Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Aic, ha parlato del protocollo per la ripresa dell'attività sportiva: "Abbiamo lavorato alle prime bozze di protocollo che potevano per noi avere un senso. Si naviga comunque a vista, dipende dalla situazione epidemiologica. Il calcio non può essere decontestualizzato dal resto del Paese. Il nostro è uno sport di contatto, il problema è questo. Ci dobbiamo affidare solo al comitato tecnico-scientifico. La FIGC sta facendo un grande lavoro, dovremo farci trovare pronti qualora ci saranno le condizioni per ricominciare. La maggioranza dei calciatori guadagna meno di 50mila euro lordi l'anno. Quando si pensa ai calciatori, non si pensa mai a questa maggioranza che sarebbe in crisi rinunciando ad uno stipendio. Non possiamo non renderci conto di quello che sta vivendo il nostro mondo. Abbiamo la responsabilità per il futuro. Dobbiamo evitare di iscrivere un domani società che possono garantire il loro impegno durante la competizione. Abbiamo un sistema di distribuzione delle risorse che va rivisto. Negli altri Paesi si ragiona su cifre diverse e su proporzioni diverse. Spero che questa situazione porti a riequilibrare il tutto. L’ipotesi dei campi neutri presupporrebbe ritiri infiniti per i calciatori. Anche loro hanno famiglie, figli. Diventerebbe complicato a livello psicologico gestire una simile situazione. Riguardo gli attacchi ricevuti sui bilanci, siamo assolutamente tranquilli. Massima trasparenza come sempre. Chi segue l’Associazione Calciatori sa chi siamo; chi non la segue, si deve informare prima di ascoltare voci esterne".

10.00 - Secondo il quotidiano, nella giornata di domani è previsto un incontro tra il Premier Conte e Gravina, presidente della Figc, in cui il numero uno della federazione chiederà di fissare la data per la ripresa del campionato e di togliere l'obbligo di quarantena per tutta la squadra del caso in cui un giocatore risultasse positivo al tampone per il Coronavirus.

