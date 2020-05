Era stato accostato alla Roma negli ultimi tempi Nahuel Bustos, punta classe '98 in forza al Talleres. Stando a quanto riportato dall'emittente radiofonica argentina, però, il Valencia si sarebbe fatto sotto per accaparrarsi quello che i giallorossi avevano identificato come possibile vice-Dzeko, superando la concorrenza costituita anche da Milan e Napoli.

(Radio Continental)