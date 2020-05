Primo infortunato in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti: il portiere della Roma Pau Lopez infatti ha subìto la microfrattura del polso durante la seduta di preparazione. Per il giocatore giallorosso si prevedono tre settimane di stop. Brutta tegola per Paulo Fonseca che aveva appena iniziato a lavorare per la prima volta dall'inizio dell'anno con la rosa al completo.

(ansa)