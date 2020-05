Continua l'asse Roma-Lipisa per il riscatto di Patrick Schick. Il club tedesco, come ha spiegato il ds Markus Krösche vorrebbe riscattare il ceco ma a cifre inferiori rispetto ai 29 milioni pattuiti: “Non sarà possibile per noi pagare l’importo completo per il riscatto di Schick. Vogliamo trovare una soluzione". Le parti avranno tempo per accordarsi fino al 15 giugno, giorno in cui scade l’opzione per l’acquisto da parte del Lipsia.

(sportbild.de)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE