Coronavirus, si lavora per far ripartire la Serie A il 14 giugno. Spadafora: "A breve il parere del Cts sul protocollo Figc". Kluivert: "Ci faremo trovare pronti". Smalling offerto a Juve e Inter, ma la Roma non molla

Se la curva dei contagi continua a decrescere c'è la possibilità di far riprendere gli allenamenti di gruppo già a partire dal 14 maggio per permettere poi un'eventuale ripresa del campionato il 14 giugno. Ma il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora rimane più cauto, soprattutto dopo gli ultimi casi di Coronavirus emersi in Serie A che "non fanno ben sperare. A breve comunque arriverà il parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo FIGC". Ad ogni modo, qualsiasi sia la data del ritorno in campo, la squadra di Fonseca sarà pronta a continuare la lotta per la Champions League, come ha assicurato oggi Kluivert.

Rimane ancora bloccata la trattativa per la rilevazione della Roma da parte di Friedkin. Pallotta sta quindi pensando a un piano B: trovare nuovi acquirenti o nuovi soci di minoranza. Se la ricerca dovesse fallire sarebbe forte il rischio di dover cedere i gioielli come Pellegrini e Zaniolo. Intanto i giallorossi rimangono intenzionati a riscattare Smalling (lo United chiede 18 mln) il quale però, tramite alcuni intermediari, è stato offerto a Juventus e Inter.

I LINK DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT – PALLOTTA: SE FRIEDKIN MOLLA PRONTO IL PIANO B

LA REPUBBLICA – PRESTITI E SALDI: UNA PARTITA DA 60 MILIONI

LA REPUBBLICA – SERIE A: IL PIANO CONTE PER PARTIRE IL 14 GIUGNO. E ORA SPERA ANCHE LA B

LIVE – CORONAVIRUS, SPADAFORA: "I CONTAGI DI QUESTE ORE NON CI FANNO BEN SPERARE". SAMP SI ALLENA DI NUOVO A BOGLIASCO, DA DOMANI IL NAPOLI AL LAVORO. POSITIVO REMIRO DELLA REAL SOCIEDAD. IN PREMIER WATFORD ALLA RIPRESA SU CAMPI NEUTRI

CORONAVIRUS, SPADAFORA: "LE NOTIZIE DI QUESTE ORE DEI CONTAGI NON CI FANNO BEN SPERARE. A BREVE IL PARERE DEL CTS SUL PROTOCOLLO FIGC"

CALCIOMERCATO ROMA: SMALLING OFFERTO A INTER E JUVENTUS. I GIALLOROSSI VOGLIONO TRATTENERLO, IL MAN UNITED CHIEDE 18 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI PER BUSTOS DEL TALLERES. SULLA PUNTA ANCHE MILAN E NAPOLI

KLUIVERT: "QUANDO E SE RIPRENDEREMO SAREMO PRONTI. LOTTEREMO PER UN POSTO IN CHAMPIONS LEAGUE"

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: È SFIDA TUTTA ITALIANA PER CUCURELLA. SUL TERZINO I GIALLOROSSI, NAPOLI E INTER