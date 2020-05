Prestiti e saldi: una partita da 60 milioni

C'è una Roma in giro per l'Europa in prestito che avrebbe dovuto sfruttare questa stagione per valorizzare i propri cartellini. In ballo ci sarebbero una sessantina di milioni, fondamentali per alleggerire il bilancio piuttosto. Il primo caso Patrik Schick, l’acquisto più oneroso della storia della Roma (42 milioni), ora in prestito al Lipsia,dove si è ben inserito nella nuova realtà. E verrà molto probabilmente riscattato dal club tedesco per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La Roma deve risolvere anche il discorso Nzonzi. Attualmente al Rennes, club nel quale, vista la clausola dell'automatico prolungamento in caso di terzo posto, resterà anche la prossima stagione.

Inevitabile scontrarsi poi col caso legato ad Alessandro Florenzi, dallo scorso gennaio in prestito secco al Valencia. Prestito che potrebbe essere rinnovato all'ex capitano giallo: rosso, inserendo però un obbligo di riscatto per gli spagnoli.

Potrebbe restare a Cagliari invece Robin Olsen. Se i sardi dovessero acquistario a titolo definitivo, la Roma incasserebbe circa cinque milioni, altrimenti l'allungamento del prestito porterebbe un alleggerimento dei 2 milioni di stipendio. Gli altri due prestiti gratuiti in giro per l'Europa, sono Rick Karsdorp e Mirko Antonucci (Vitoria Setubal). Karsdorp, costato una venti è al Feyenoord, fermo per l'annullamento definitivo del campionato olandese. Da capire se verrà acquistato, oppure rientrerà a Trigoria.

Poi ci sono Gonalons (Granada), Defrel (Sassuolo) e Coric (Almeria): riuscire a piazzare tutti, farebbe incassare-risparmiare, una sessantina di milioni ai giallorossi, che dovranno poi sistemare anche gli esuberi presenti in rosa a Trigoria.

(La Repubblica)