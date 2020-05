LIVE - Coronavirus, si va verso il via libera agli allenamenti collettivi. Spadafora: "I contagi di queste ore non ci fanno ben sperare". Spagna: positivo Remiro della Real Sociedad

Il calcio studia un modo per ripartire. Dopo gli allenamenti individuali, l'obiettivo è quello di avere il via libera agli allenamenti collettivi. La Federcalcio ha riunito le sue componenti: prevale sempre una fiduciosa prudenza. Qui tutti gli aggiornamenti:

12.20 - Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato un'intervista parlando della situazione attuale: "Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quanto non capiremo quel sarà l'evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d'ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata "prudenza". Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 certamente non aiuta".

Le tifoserie contrarie alla riapertura del campionato?

"Io sono un romantico, penso che questo sport viva grazie alla passione dei tifosi. Immaginare una partita senza tifosi è brutto, se dovesse ripartire il campionato sarebbe sicuramente a porte chiuse e questa sarebbe strano. Dobbiamo capire come organizzarci in vista del prossimo autunno, dovremmo capire come contemplare questa passione degli italiani con i tempi che sono cambiati".

Risarcimenti nei confronti degli abbonati?

"So che diverse associazioni di consumatori si sono già mosse, non so bene cosa vorranno fare i club, è una cosa che riguarda loro e non il governo. Certo, se arrivassero dei rimborsi agli abbonati, sarebbe sicuramente un bel gesto da parte dei club".

Perché tutte queste polemiche sulla ripartenza della serie A quando altri sport hanno deciso di concludere i campionati?

"Nel nostro paese il calcio muove tantissimi soldi rispetto ad altri sport e questo diventa l'elemento determinante. Certo, il fatto che il calcio sia una grande industria economica è molto importante. Queste sono le due facce della medaglia che hanno portato a tutte le polemiche di questi giorni".

Potrebbe essere questa l'occasione per rifondare il calcio?

"Sono d'accordo, questa è l'occasione, non solo per il calcio e per lo sport, per rigenerarsi e per rivedere una lista di priorità e stili di vita. Chi si illude che superata questa emergenza, mi auguro il prima possibile, si possa tornare a fare le stesso cose di prima, non ha capito la gravità della situazione mondiale. Spero che questa possa essere l'occasione giusta e che possa esserci una riforma nel calcio e nello sport. Io farò tutto il possibile affinché questo possa succedere".

Una data per la ripartenza?

"La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell'analisi della curva, l'andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla FIGC. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere".

12.00 - Sempre più in salita la ripartenza del calcio in Spagna. La Liga oggi ha dovuto infatti registrare un altro caso di Covid-19. A risultare positivo è stato il portiere della Real Sociedad, Alex Remiro, classe 1995, Under 21 spagnolo. L'estremo difensore, secondo il giornale, è asintomatico ed era già risultato negativo a un tampone.

10.00 - Il via libera agli allenamenti collettivi dovrebbe arrivare già oggi. Non è un sì alle partite, ma si stratta comunque di un passo avanti. Il 18 maggio potrebbe dunque diventare la data del il vero ritorno alla normalità con tanto di lavoro tecnico, schemi, partitelle, contatti. Ora serve serve il sì definitivo dei club e dei calciatori. Perchè il ritiro blindato durerà 15 giorni.

9.00 - Della ripresa, tra gli altri temi, al quotidiano ha parlato anche Giorgio Chiellini, difensore della Juventus:

Quanta voglia ha di rimettersi in pista?

«Devo confessarlo: a casa con le mie tre donne, mia moglie e le due bambine, sono stato benissimo. E quando la Juve mi ha richiamato alla Continassa mi è piombata la tristezza addosso. Però mi è bastato uscire con la macchina allo svincolo di Venaria perché misi riaccendesse subito qualcosa. È stato bello ricominciare».

Ricomincerà anche il campionato?

«Non ne ho idea. Questa pandemia ci sta insegnando a vivere il presente, ad adattarci a cambiamenti quotidiani, a ragionare su un futuro di due mesi al massimo. Avevamo comunque bisogno di ripartire, non è semplice e l'ho notato in compagni più giovani di me».

La stimola l'idea di affrontare una situazione inedita con gli spalti vuoti, le partite in serie, le incognite della lunga pausa?

«Se penso a tre mesi senza tifosi mi passa la voglia. Ci vorrà una forza mentale sovrumana e difatti mi chiedo: ma perché lo devo fare? Ma anche: e perché no? È il nostro lavoro e dobbiamo adattarci, come anche a tutto il resto».

