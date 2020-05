Calciomercato Roma, dalla Spagna: è sfida tutta italiana per Cucurella. Sul terzino i giallorossi, Napoli e Inter

Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi continua a guardare in Spagna per rinforzare la rosa in vista della sessione di mercato estiva. Infatti dopo gli acquisti di Villar e Carles Perez dello scorso gennaio, i giallorossi starebbero pensando a Marc Cucurella, terzino sinistro di proprietà del Barcellona, ora in prestito al Getafe. Come riferisce il portale del quotidiano spagnolo, sul giocatore classe 1998 ci sarebbero anche il Napoli (che però attraverso il proprio profilo Twitter ha bollato l'indiscrezione come 'Fake News') e l'Inter. È il tecnico nerazzurro Antonio Conte tra i più interessati al nazionale under 21 spagnolo, tanto è vero che l'allenatore salentino lo avrebbe adocchiato già nella partita dei sedicesimi di finale di Europa League contro l'Ajax e lo monitorerà più da vicino quando lo incontrerà negli ottavi di finale che si dovrebbero disputare ad agosto. Nel contratto di Cucurella c'è una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ma sarà difficile strapparlo al Getafe: l'allenatore Bordalàs lo considera uno degli elementi migliori della sua squadra e per lui è un intoccabile.

(As.com)

