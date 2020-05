KLUIVERT: "Quando e se riprenderemo saremo pronti. Lotteremo per un posto in Champions League"

Torna a parlare Justin Kluivert, stavolta in un'intervista rilasciata all'emittente satellitare. L'attaccante esterno della Roma ha parlato del momento che sta vivendo in relazione alle limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus, e delle necessità di un atleta di allenarsi sul campo. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare allo stadio davanti ai tifosi. Gli allenamenti? Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti. La stagione? Lotteremo per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando".

(Sky Sport)