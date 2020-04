Roma: si tratta per il taglio degli stipendi, dipendenti in cassa integrazione. Veretout: "Con Fonseca per crescere, voglio vincere qui"

Con l'emergenza Coronavirus in corso, anche i giocatori della Roma, guidati da Dzeko, sono pronti a dare il loro contributo: squadra e società lavorano per trovare l'intesa sul taglio degli stipendi. Nel frattempo, a partire da questa settimana molti dipendenti, nel settore dell'amministrazione, del marketing, ticketing e Roma Cares, verranno messi in cassa integrazione.

Tra passato e crescita professionale ha parlato invece Jordan Veretout: "Contento di essere venuto a Roma, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come Fonseca che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere di più". Capitolo mercato: spunta, nuovamente, l'interesse per Bonaventura, che non rinnoverà col Milan.

