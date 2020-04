Dzeko sempre più centro della Roma e sempre più... Papà

Capitan Dzeko è sempre più al centro della Roma. Si allena duramente da casa seguendo il programma stilato per lui dallo staff, e cerca di mantenere alta l'affinità con tra i compagni alzando spesso il telefono per tenere le redini del gruppo. E il bosniaco fa anche da tramite tra squadra e società per la questione taglio-stipendi - coadiuvato da altri senatori, Kolarov e Pellegrini su tutti.

Il club sembra in procinto di trovare un intesa sul taglio del 60-70% degli ingaggi sul mese di marzo, per spalmare quelli delle mensilità successive nel prossimo bilancio. Una soluzione differente per ogni giocatore, però: si decide caso per caso in base ai singoli stipendi.

Intanto Edin si gode la famiglia, che presto si allargherà: Dzeko diventerà presto di nuovo papà.

(Gasport)