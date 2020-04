Contest 'Romanismo in Quarantena': Andrea vince il lupetto in argento by GioLelli

"Romanismo in quarantena" è il contest lanciato dalla redazione de LAROMA24.IT per tenerci compagnia e sentirci "uniti anche se non ci conosciamo", in questi giorni in cui siamo travolti dalle notizie che ci giungono riguardo l'emergenza coronavirus. Molte le foto, i video e i racconti della vostra quarantena 'romanista' che ci avete inviato. Stavolta ad aggiudicarsi il premio in palio, il mitico "Lupetto" della Roma, è stato Andrea, che potrà godersi il ciondolo durante questa quarantena.

