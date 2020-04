Cassa integrazione per 77 lavoratori

Decisione che era nell'aria da tempo, ma nelle ultime ore la Roma si è definitivamente convinta. I vertici del club hanno concordato in conference call con Cgil e Uil la decorrenza della cassa integrazione per 77 dipendenti a partire da questa settimana. Interessati dalla variazione sono i settori della segreteria, dell'amministrazione, del marketing, del ticketing e di Roma Cares, mentre restano per il momento esclusi i dipendenti del media center.

La prossima settimana il provvedimento riguarderà anche altri lavoratori della Roma.

(Corsport)