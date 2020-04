Ripartenza, botta e risposta medici-Figc. La Roma sul fronte del sì: «Mai sfavorevoli alla ripresa». Veretout: «Voglia di ricominciare, ma con la salute non si scherza»

Prove tecniche di ripresa. L'ennesimo weekend senza calcio per colpa dell'emergenza coronavirus passerà portandosi dietro ancora la scia dell'incertezza sulla ripartenza della stagione sportiva. "Il problema è il tempo", per citare la nota inoltrata all'Ansa dai medici sportivi dei club della massima serie, oggi tirati in ballo per le loro valutazioni emerse sulle condizioni di sicurezza necessarie per tornare a giocare. Una risposta arrivata dopo che in giornata era trapelata una lettera dei responsabili sanitari alla Figc, alla quale ha risposto la federazione stessa. In questo contesto è emersa la posizione, favorevole alla conclusione della stagione, della Roma, arrivata per bocca del medico sociale, il dottor Causarano.

Posizione condivisa anche da Jordan Veretout. Il centrocampista giallorosso in un'intervista alla stampa francese non ha nascosto la voglia di tornare in campo. Spazio anche al mercato: tornano di moda i nomi di Thauvin e di Kean.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, IDEA THAVIN

IL MESSAGGERO - TRATTENERE SMALLING (QUASI) AD OGNI COSTO

CALCIOMERCATO ROMA: INTERESSE PER KEAN. ALL'EVERTON PIACE SMALLING

LIVE - CORONAVIRUS: TUTTE LE NEWS DELLA GIORNATA

VERETOUT: "C'E' VOGLIA DI RICOMINCIARE, MA CON LA SALUTE NON SI SCHERZA. MI SAREBBE PIACIUTO GIOCARE CON TOTTI E DE ROSSI"

SCONTRO MEDICI SERIE A-FIGC: "COSI' NON SI RIPARTE" - LA FIGC: "PROTOCOLLO TEMA GIA' AFFRONTATO"

CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE I GIALLOROSSI SU BUKSA DEL WISLA CRACOVIA

CORONAVIRUS, CAUSARANO (MEDICO AS ROMA): "MAI ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE ALLA RIPRESA"

NUNO ROMANO: "L'EPISODIO COL CAGLIARI HA SEGNATO LA MIA ESPERIENZA IN ITALIA. CON FONSECA C'E' RISPETTO E FIDUCIA"

LR24