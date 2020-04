Trattenere Smalling (quasi) ad ogni costo

La permanenza di Smalling anche per la prossima stagione è a rischio a causa dei costi dell'operazione. Il giocatore ha superato i trent'anni e tra cartellino (almeno 20 milioni la richiesta del Manchester United) e contratto triennale al calciatore rischia di pesare sulle casse del club quasi 40 milioni. Per questo motivo a Trigoria stanno valutando delle alternative. L'indiziato numero uno per sostituire Smalling è Vertonghen che a fine stagione si libererà dal Tottenham. Il centrale guadagna tre milioni più un bonus di ulteriori 1,5 e sforerebbe quindi i parametri che il club si è imposto, ma se era stato messo in preventivo di spendere 15 milioni per il cartellino di Smalling, si potrebbe offrire lo stesso contratto triennale di 3 milioni più bonus a Vertonghen, al quale poi abbinarci un premio alla firma.

(Il Messaggero)