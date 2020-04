I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: "Così non si torna in campo"

Fronte compatto da parte dei medici sportivi di ben 17 club di Serie A che hanno scritto direttamente alla Commissione Tecnico-Scientifica della Figc: un documento di venti pagine per chiedere chiarimenti da parte di Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona. Si sono invece astenute Lazio, Juventus e Genoa.

"Nel caso in cui un membro del gruppo risultasse positivo non è chiaro se le attività di squadra possono riprendere regolarmente per gli atleti che risultassero negativi agli accertamenti previsti": questo uno dei dubbi più grandi espressi nella missiva, e mentre chi, come la Samp, si oppone fermamente ad una ripresa degli allenamenti nella data del 4 maggio, altri come la Roma chiedono come si gestisce l'eventuale positività di un calciatore alla vigilia di un match.

C'è poi il problema relativo a tutti i soggetti non tesserati dai club ma comunque esposti al rischio di contagio. Tecnici tv, operatori,vigili del fuoco: tutte categorie esposte al rischio di contagio.

