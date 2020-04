Nome di prospettiva per l'attacco della Roma. Come scrive il portale di calciomercato infatti, anche i giallorossi sarebbero sulle tracce di Aleksander Buksa, talento del Wisla Cracovia classe '03. Il giocatore, a 16 anni, ha già collezionato 3 reti e varie presenze nella prima divisione polacca. Sono tante, però, le squadre interessate a lui. In Italia piace anche a Inter, Milan, Atalanta, e Sassuolo. Anche il Barcellona lo segue.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE