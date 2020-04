Calciomercato Roma: interesse per Kean

La Roma continua a seguire Moise Kean. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, dopo l'interessamento manifestato anche durante l'ultima sessione di mercato, i giallorossi continuano a seguire con interesse l'attaccante dell'Everton dal momento che il club inglese starebbe pensando di lasciarlo partire. Da Trigoria sarebbero interessati ad un prestito con opzione per acquistare il cartellino a fine stagione. L'Everton intanto sta prendendo informazioni su Smalling, nel caso in cui la Roma decidesse di non riscattare il difensore dal Manchester United.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2020